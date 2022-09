Dimensione Turismo lancia il Capodanno in Thailandia e Vietnam

Per Capodanno, Dimensione Turismo propone viaggi disegnati con l’ausilio dei corrispondenti locali. Vietnam e Thailandia sono le mete prescelte, con programmi che combinano tour cittadini, natura e soggiorni in località di mare. Partenze da Milano Malpensa con voli Singapore Airlines.

Bangkok, il Nord della Thailandia e Phuket sono le tre località proposte con due partenze, la prima il 22 dicembre con rientro il 4 gennaio e con due opzioni di tour: sette giorni tra Bangkok e il Nord del Paese con escursioni più soggiorno mare di quattro giorni a Phuket; oppure un’alternativa più “lenta”, con tre notti a Bangkok e otto notti di relax a Phuket. La seconda partenza è invece prevista per il 27 dicembre, con rientro il 6 gennaio, con due notti a Bangkok con escursioni e sei notti a Phuket.

Il tour Capodanno in Vietnam è un viaggio della durata di 14 giorni e 11 notti, con volo da Milano Malpensa il 25 dicembre e rientro in Italia il 7 gennaio. Il tour si snoda tra una selezione di tappe, che conducono alla scoperta di Hanoi, la baia di Halong (una delle Sette meraviglie del Mondo) costellata da 2.600 isolotti, faraglioni e scogliere. E poi Tam Coc, località parte del Tràng An Scenic Landscape Complex, sito Unesco e Hue con la cittadella al cui interno troviamo la Città imperiale e la Città Proibita Viola. Il tour prosegue verso il delta del Mekong e Ho Chi Minh, città antica e moderna di fondamentale importanza storica e culturale. Il tour si chiude con un soggiorno mare a Phú Quốc.

Le proposte di Capodanno includono voli e soggiorni in doppia e tour con guida in lingua italiana. Per le prenotazioni effettuate entro il 25 ottobre è previsto uno sconto.