Dimensione Sicilia torna con gli ecotour e le auto elettriche

Dimensione Sicilia ricomincia da voglia e determinazione. “Siamo vittime di una delle crisi socio-economiche-sanitarie più devastanti al mondo – scrive l’operatore incoming in una nota – Abbiamo dovuto mettere in stand by il nostro lavoro, i nostri affetti, le nostre vite ma questo periodo ci ha anche permesso di rivalutare alcuni gesti semplici ma essenziali e di comprendere che, malgrado tutto, non dobbiamo e non vogliamo mollare”.

E infatti riparte con un video promozionale su YouTube e con la proposta di un ecotour della Regione.

«La Sicilia è una regione ricca di bellezze, tutte purtroppo adesso desertiche a causa di questo terribile virus – dice Julian Zappalà, direttore del tour operator – Ma adesso siamo pronti a ripartire, garantendo la sicurezza e il rispetto delle norme. Ci siamo serviti di questo tempo per ampliare il ventaglio di offerte, prestando attenzione all’ambiente e alla relativa sostenibilità. Da qui nasce, in collaborazione con Sicily by car, l’Ecotour di Sicilia, un tour self drive caratterizzato dall’utilizzo di auto 100% elettriche e con pernottamenti in ville antiche, dimore storiche e/o strutture di charme, tutte immerse nel verde».

Dimensione Sicilia mette l’accento sull’importanza delle auto elettriche che, oltre a rappresentare una valida alternativa al viaggio tradizionale, garantiscono una migliore viabilità, sono più economiche e aiutano l’ambiente riducendo a zero le emissioni di Co2 tutelando, così, il patrimonio artistico e naturalistico dell’isola.

Il tour operator propone itinerari di 8 giorni nella Sicilia occidentale o orientale e, per gli amanti delle vacanze prolungate, un tour di 14 giorni tra le località più rappresentative dell’isola. «Si tratta chiaramente – precisa Zappalà – di indicazioni di viaggio, interamente personalizzabili a seconda delle esigenze di tempo e di budget della clientela».

Novità anche per il tour regolare “Sicilian Secrets”, bloccato a marzo e che riprenderà da sabato 8 agosto seguendo la consueta programmazione con partenze il sabato da Catania e il martedì da Palermo. Confermati, tutti i tour, i minitour e le estensioni per le isole minori.