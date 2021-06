Digital Health Assistant, l’assistenza sanitaria virtuale di Allianz Partners













Si chiama Digital Health Assistant ed è la nuova piattaforma Allianz Partners: un’offerta completa di telemedicina per soddisfare la crescente domanda di servizi sanitari digitali attraverso un vero e proprio assistente sanitario virtuale integrato, accessibile da dispositivo mobile o desktop tramite piattaforme di messaggistica come WhatsApp o Telegram.

Nel dettaglio, il Digital Health Assistant contiene un symptom checker per valutare e comprendere i sintomi con un sistema di guida selfservice basato su intelligenza artificiale. Inoltre è disponibile una doctor chat, per un consulto medico immediato da parte di medici professionisti tramite chat nella propria lingua locale.

Il Digital Health Assistant di Allianz Partners è attualmente consultabile con versioni in inglese, tedesco, francese, italiano e spagnolo, ed è già stato reso disponibile a oltre 800mila persone.

«Oggi non si può prescindere dal tener conto dei vantaggi per il cliente e di come si possa rendere l’accesso alle cure di qualità il più veloce e facile possibile – sottolinea Ida Luka-Lognoné, ceo international health Allianz Partners – Stiamo sviluppando servizi sanitari in grado di supportare le persone nelle sfide che quotidianamente devono affrontare in un mondo sempre più frenetico. Che queste sfide siano dovute alla mancanza di tempo, o alla mancanza di informazioni e indicazioni per fare le scelte giuste per la propria salute, il nostro nuovo assistente sanitario mette a disposizione una serie di servizi sanitari digitali per soddisfare le esigenze dei clienti. E con l’iniziativa Digital Access to Care continuiamo a espandere i nostri servizi digitali».