Dietrofront di Carrefour: la rete di agenzie non è più in vendita

Carrefour ha cambiato idea e non metterà più in vendita la sua rete di agenzie di viaggi. Il gigante della distribuzione non sarebbe, infatti, più interessato a cedere i suoi circa 700 punti vendita dopo avere intavolato trattative con dei possibili acquirenti sia in Francia che in Spagna, secondo quanto riporta il portale specializzato spagnolo Preferente.

Entrato nel business della distribuzione turistica da una decina d’anni, il focus del colosso francese della gdo è sempre stato sul mercato spagnolo, dove è arrivato a detenere il terzo gradino di un ideale podio che vede al primo posto Halcón-B The Travel brand e Viajes El Corte Inglés, quest’ultimo anch’esso impegnato dallo scorso autunno nel tentativo di trovare compratori per il suo network.

Alla base della decisione del Gruppo francese, continua il portale, ci sarebbe la volontà di concentrarsi sul suo core business, abbandonando così una serie di attività collaterali tra cui, per l’appunto, la rete agenziale. In totale, Carrefour può contare in Francia su una novantina di agenzie di proprietà situate all’interno dei centri commerciali, mentre in Spagna sono circa 80 quelle di proprietà integrate negli ipermercati, alle quali si aggiungono circa 600 punti vendita in franchising.