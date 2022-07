Diadora, il nuovo family hotel croato targato Falkensteiner













Nuova acquisizione per il Gruppo Falkensteiner che lancia sul mercato il cinque stelle Family Hotel Diadora, completamente rinnovato.

Il Diadora dispone di oltre 1250 mq pensati principalmente per i bambini e le famiglie: nuove sale giochi, stanze per i riposini, una sala multimediale e un cinema, camere familiari rinnovate e spaziose, suite e una nuova Acquapura Spa. Oltre che numerosi campi sportivi, una parete d’arrampicata all’aperto e una splendida piscina con scivoli.

«Il progetto di rinnovamento dell’hotel a quattro stelle esistente – spiega Otmar Michaeler, ceo del Falkensteiner Michaeler Tourism Group (Fmtg) – ha richiesto un approccio specifico, con un’enfasi particolare sul design e sui servizi per i bambini. Tutte le 230 camere e suite, così come tutti gli spazi pubblici e le sale giochi, sono stati appositamente adattati alle famiglie, dalle dimensioni alle decorazioni».

E secondo i piani del Gruppo, già presente in 7 Paesi europei con 31 strutture e un totale di 4500 camere, nel 2023 verrà costruito anche un grande acquapark, che completerà le attrazioni di questo vero e proprio centro ricettivo per famiglie e piccoli ospiti.

Non a caso tutte le camere e le suite includono una stanza separata per i bambini e addirittura un’area giochi privata con diversi espedienti di intrattenimento, come la parete da arrampicata e le amache, che non rendono più la camera solo uno spazio per rilassarsi ma anche per divertirsi.

Gli ospiti possono inoltre godere di un ricco buffet, con deliziosi e salutari spuntini e un menù creato appositamente per gli ospiti più piccoli.

Il Gruppo ha pure previsto personale qualificato al servizio delle famiglie per la cura completa dei bambini e del loro divertimento, con programmi strutturati che offrono elementi creativi e educativi, attività sportive dagli allenamenti di calcio guidati da professionisti con supporto della squadra della Bundesliga tedesca Hannover 96 e del club austriaco Fk Austria Wien alle accademie di tennis, nuoto o vela o equitazione, sessioni di cucina, ballo e teatro delle marionette.

Oltre ai numerosi servizi che costituiscono la base per un soggiorno confortevole per tutta la famiglia, come la zona notte e il morbido parco giochi all’aperto, un’attenzione particolare è stata riservata alla nursery che ha un tranquillo spazio con fasciatoio e un’area per l’allattamento.

Durante la giornata, i più piccoli possono vivere un’esperienza che coinvolge tutti e cinque i sensi, esplorando e conoscendo il mondo del mare: dall’ascoltare il dolce suono delle onde, dei delfini o gabbiani, al lasciarsi cullare e rilassare con il dolce profumo degli oli essenziali alla lavanda della Dalmazia e toccare e vedere da vicino conchiglie e spugne di mare.

Infine, la struttura ospita anche un centro sportivo all’aperto con numerosi campi e un centro fitness di 800 mq, e una zona Strike bar & Bowling nel Fortis Club per gli amanti del bowling, del biliardo e delle freccette.