Deutsche Hospitality, il nuovo direttore vendite Italia è Salvatore Petrelli













Rinnovato interesse di Deutsche Hospitality per l’Italia. La catena alberghiera torna sul mercato con Salvatore Petrelli come regional director of sales Italy.

La catena alberghiera nata con lo storico marchio Steigenberger Hotels & Resorts conta 169 hotel in 20 nazioni e 3 continenti, 40 di questi in costruzione fra cui un nuovo IntercityHotel a Roma (311 camere e 6 sale convegni) che aprirà nel 2024.

Petrelli si occuperà di consolidare e sviluppare i rapporti commerciali con i principali player presenti sul mercato dell’area Mice, Corporate, Travel e avviare collaborazioni strategiche con istituzioni, associazioni e partner industriali.