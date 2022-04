Deutsche Bahn è mobility partner dell’Arena di Verona













Si rinnova il sodalizio tra le ferrovie tedesche e l’Arena di Verona, di cui anche quest’anno Deutsche Bahn (DB) è Mobility Partner. Per tutti gli amanti della musica che raggiungono Verona con i treni DB-ÖBB EuroCity è così possibile assistere alle rappresentazioni in cartellone beneficiando di vantaggi sul biglietto di ingresso presentando alle casse il titolo di viaggio ferroviario.

Per chi gli appassionati dell’opera o del balletto o dei concerti è un’occasione per viaggiare in comodità, raggiungere la città scaligera e assistere agli spettacoli a prezzi ridotti. Si comincia il 17 giugno con la Carmen e si prosegue tutta l’estate con Aida, Nabucco e La Traviata per nominarne solo alcuni.

I treni DB-ÖBB EuroCity ha programmato cinque i collegamenti giornalieri tra Verona e Monaco di Baviera e ritorno. Una partenza ogni 2 ore. A Monaco poi è possibile prendere i treni alta velocità ICE per le città di Amburgo, Berlino, Francoforte, Colonia e tante altre destinazioni.

I biglietti sono disponibili dall’Italia alla Germania a partire da 39,90 euro, dall’Italia all’Austria a partire da 29,90 euro e per i collegamenti in Italia a partire da 9,90 euro. I bambini fino a 14 anni compiuti viaggiano gratis se accompagnati da un genitore o nonno. È poi possibile scegliere se viaggiare in carrozze di 1ª o 2ª classe.