Destinazione New York, crescono domanda e offerta













L’industria del turismo a New York si avvia a tornare ai livelli pre pandemia. È lo stesso sindaco della città Eric Adams a parlare di domanda record, riferendosi a prenotazioni di alberghi, attrazioni e spettacoli a Broadway (la vendita dei biglietti è a livelli altissimi da quando c’è stata la riapertura dei teatri).

Per quanto riguarda la richiesta di alberghi, le cifre si attestano al 95% del periodo pre-pandemia e la settimana scorsa sono state prenotate 760 mila stanze.

Buone notizie anche sul fronte dei tour: City Cruises, che opera i traghetti verso Ellis Island e la Statua della Libertà, fa sapere che il numero dei visitatori ha raggiunto il 70% dei livelli pre Covid.

Intanto, Nyc & Company, l’organizzazione ufficiale di destination marketing e convention and visitors bureau per i cinque distretti di New York City, lancia l’iniziativa “Get Local Nyc”, per visitare Manhattan “like a New Yorker”.

Nessun viaggio a New York può dirsi completo senza una visita ad attrazioni come l’Empire State Building, Times Square, la Statua della Libertà, Central Park, il Rockefeller Center e il 9/11 Memorial & Museum; o senza assistere a uno spettacolo di Broadway, fare shopping sulla 34a Strada, a Madison Avenue o a SoHo, o esplorare la High Line.

Ma a Manhattan ci sono altrettante tappe imperdibili: i dim sum a Chinatown, il cappuccino e i cannoli a Little Italy o il cibo ucraino nel Lower East Side, il traghetto per Governors Island o il tram per Roosevelt Island.

«Manhattan è una destinazione unica nel suo genere, che fonde antico e moderno come nessun altro posto al mondo – ha dichiarato Maria Torres-Springer, vicesindaco di New York – Gli abitanti e i visitatori possono esplorarla più volte e continuare a scoprire nuove esperienze multiculturali. Dalle piccole imprese alle attrazioni iconiche fino all’impareggiabile scena artistica o a quella gastronomica, c’è qualcosa davvero per tutti in questo quartiere dalle infinite possibilità».

Per gli amanti della cultura c’è la “Notte stellata” di Vincent van Gogh al Museum of Modern Art, Madame X al Metropolitan Museum of Art e il T Rex all’American Museum of Natural History. Inoltre, via all’esplorazione dei segreti della Grand Central e all’acquisto di gioielli nel Diamond District. In centro, il SeaGlass Carousel rende omaggio ad Alexander Hamilton. E ancora, cultura e storia afroamericana ad Harlem, gastronomia dominicana a Washington Heights e arazzi di unicorni al museo Cloisters.

«Si potrebbe vivere qui per tutta la vita e avere ancora un sacco di cose da fare a Manhattan – ha aggiunto Fred Dixon, Nyc & Company president and ceo – Si tratta non solo della capitale finanziaria, culturale e dell’intrattenimento del mondo, ma è anche una delle migliori destinazioni di viaggio al mondo. Da teatro e arti fino a shopping e ristoranti, dall’high tea alle 4 del pomeriggio allo scatenarsi fino alle 4 del mattino, dal vasto patrimonio storico alla tecnologia d’avanguardia, dallo yoga a Central Park ai bar sui tetti, Manhattan offre infiniti modi per vivere New York City come un newyorkese».