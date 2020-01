Destinazione Malta Academy, è online la versione rinnovata per adv

Destinazione Malta Academy, la piattaforma di video-storytelling-learning dedicata alla formazione dei Malta Specialist, si rinnova continuamente per offrire strumenti sempre più aggiornati ed accurati, utili agli adv per la vendita della destinazione. Protagonista e tutor di tutta la formazione è sempre Maya Francione, riferimento per gli agenti di viaggi all’interno dello staff Malta Tourism Authority.

La prima novità riguarda i livelli di formazione. Ai già esistenti Base ed Itinerari, si aggiunge il livello Esperienze. In questa sezione, tramite simpatici video, Maya accompagnerà gli iscritti in tre nuovi percorsi dedicati ad alcune delle tante possibili esperienze da fare a Malta. In Assapora Malta con un maltese, protagonisti gli eco tour per scoprire le arti e mestieri dei maltesi. Nella lezione dal titolo Irrinunciabili tra amici, Maya guiderà gli iscritti tra imperdibili esperienze di gruppo da fare con gli amici alla ricerca di divertimento, cultura e sport. Infine, nel video A tutto stile, emergerà una Malta vestita di lusso, tra splendidi boutique hotel, gite in barca a vela, auto d’epoca, colazioni in pieno stile British e ricercati trattamenti Spa.

Oltre a i nuovi contenuti, l’intero sito si presenta con un look totalmente rinnovato a cui si aggiungono anche nuovi tool per soddisfare le esigenze degli agenti di viaggi e agevolarli nella ricerca dei contenuti utili quali punti di interesse, itinerari, trasporti, brochure, contatti e news. A tutto questo si aggiungerà a partire da febbraio, anche la nuova categoria di Video pillole, brevi filmati che forniranno informazioni mirate ed approfondite sui singoli temi.

Terminato il percorso di formazione, oltre al certificato di Malta Specialist, ciascun agente che otterrà l’attestato, avrà la possibilità di vincere la partecipazione ad un fam trip accompagnato dalla stessa Maya Francione che spiega meglio gli obiettivi del portale: «sono passati poco più di due anni da quando Destinazione Malta Academy è stato lanciato sul web con lo scopo di divertire, istruire e appassionare gli agenti su una destinazione che è tutta da scoprire. Il successo dell’iniziativa è palese e infatti abbiamo finora registrato ben 1500 agenti iscritti».