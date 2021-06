#Destinationsummer, campagna pro turismo da Iata&Co.













Al via la campagna #destinationsummer per salvare l’estate. Si tratta di una vera e propria azione di pressing istituzionale avviata da A4E – Airlines for Europe, Aci Europe, Iata ed Etrc, la Confederazione europea del commercio al dettaglio dei viaggi. Una mossa che ha l’obiettivo di lavorare con l’Unione europea e i responsabili politici nazionali per adottare un approccio armonizzato per l’eliminazione delle restrizioni di viaggio, consentendo così la ripresa sicura e regolare della libera circolazione per i cittadini europei.

Grazie alle campagne di vaccinazione in corso in tutta Europa, alle crescenti prove scientifiche sull’efficacia dei vaccini, all’aumento delle capacità di test e al miglioramento della situazione epidemiologica, le tre organizzazioni sostengono che si sono posti in atto i presupposti per consentire la riapertura dei viaggi e del turismo in modo coordinato e coerente con misure sanitarie evitando ingiuste discriminazioni tra viaggiatori vaccinati e non vaccinati.

La coalizione chiede ora con #destinationsummer un approccio europeo comune basato sul ripristino della libertà di circolazione nell’Ue, in particolare attraverso la rapida attuazione del Digital Green Certificate.

Le tre organizzazioni chiedono tra l’altro una revisione periodica della Lista bianca Ue, consentendo l’ingresso in Europa ai viaggiatori provenienti da Paesi terzi con una buona situazione epidemiologica e a quelli vaccinati con sieri autorizzati dall’Ema.

Sono aperte, dunque, le adesioni alla campagna #destinationsummer, operazione che può essere seguita attraverso la piattaforma Destinationsummer.eu.