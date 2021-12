Destination Wedding Peanuts e Italian Wedding Stars Gran Gala tornano a Roma













Tornano due eventi della wedding industry italiana: si tratta del Destination Wedding Peanuts organizzato da Monica Balli, event designer e wedding planner, che si terrà al Baglioni Hotel di Roma e dell’Italian Wedding Stars Gran Gala ideato da Daniela Corti Events, che si svolgerà al Cinecittà World.

Dopo essere stati annullati nel 2020 per cause pandemiche di forza maggiore, i due appuntamenti tornano in scena sabato 11 e domenica 12 dicembre. I due eventi hanno il patrocinio del Convention Bureau di Roma e del Lazio, presieduto da Stefano Fiori.

Italian Wedding Stars, che si svolge – come di consueto – col patrocinio dell’Enit e la partnership di Zankyou Weddings (il più grande portale al mondo fra gli specializzati in wedding) ha l’obiettivo di celebrare le eccellenze del wedding italiano.

L’evento è dedicato alle aziende che operano sul territorio nazionale e promuoverà, allo stesso tempo, il wedding in Italy come ambita meta per gli sposi stranieri che desiderano per il loro matrimonio le ambientazioni più ricercate e la nota di eleganza ed esclusività Made in Italy. Si tratta dell’unico progetto esclusivo e indipendente che permette ai migliori professionisti del settore wedding di competere per vincere il titolo di Best Wedding Professional del 2021 all’interno della propria categoria d’appartenenza.

Una prestigiosa giuria wedding nazionale e internazionale decreterà i vincitori d’ogni categoria sulla base di quattro parametri: professionalità del sito web e/o presenza sui social, valore e originalità dei lavori presentati, referenze, eventuali progetti da svolgere su richiesta dei giudici.

Durante la serata sfileranno le maison Egon Von Fürstenberg con le sue creazioni, i gioielli di Marina Corazziari, designer di fama internazionale, gli abiti da sposa di Laura’s Wedding. Tutte le sfilate sono organizzate in collaborazione con lo Spazio Art D’Or di Bari.