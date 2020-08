Destination Verona, sei brand fanno squadra per la promozione del territorio

Parte la campagna promozionale di Destination Verona, veicolata anche attraverso un accattivante video con musiche suggestive, e dei suoi sei brand di riferimento: il Lago di Garda Veneto (che da solo rappresenta il 75% delle presenze turistiche della provincia), la città di Verona, la Valpolicella, il Soave Est Veronese, la Lessinia e la Pianura dei Dogi.

Per la quarta provincia italiana per presenze turistiche si tratta di una importante sinergia nella strategia della comunicazione che punta a soddisfare una platea multitarget, come ha spiegato il vice presidente della Camera di Commercio di Verona, Paolo Tosi.

«Si tratta di un’iniziativa volta a aiutare la ripartenza del turismo nei mesi di luglio, agosto e settembre, per sostenere le imprese veronesi interessate direttamente e indirettamente dai flussi turistici che rappresentano circa il 30% del pil veronese (28,5 miliardi di euro) – ha sottolineato Tosi – Si vuole quindi riconquistare la fiducia delle persone provenienti dai Paesi stranieri, i cui abitanti normalmente vengono nel Veronese a passare le vacanze. L’operazione di marketing rientra in una strategia di rilancio complessiva del comparto nel quale l’ente scaligero investirà 3 milioni di euro entro il 2022. L’obiettivo principale è riposizionare la destinazione turistica Verona nei suoi mercati tradizionali, Germania e Olanda e rilanciare nel territorio un turismo di prossimità, valorizzando la destinazione Verona intesa come offerta turistica di tutta la provincia».

A tale scopo è stata sviluppata anche una piattaforma digitale – www.destinationverona.travel – che presenta l’offerta turistica del territorio, per orientare i turisti italiani e stranieri che possono essere interessati a passare le proprie vacanze nel Veronese. Il progetto comprende anche un’iniziativa rivolta a chi visita vari luoghi della nostra provincia: un concorso che mette in palio una vacanza per il prossimo anno nel Veronese, e che verrà estratta fra coloro che pubblicano selfie, scattati in tre diverse località della provincia.

«Accanto a Verona, tra le più note città d’arte italiane – ha poi aggiunto Paolo Artelio, componente di giunta della Camera di Commercio di Verona – confidiamo nell’appeal del brand Pianura dei Dogi, di alto valore paesaggistico e dei territori del Soave (brand del Soave Verona-Est) dove si respira un fascino medioevale tra vigneti e castelli. A completare l’offerta diversificata, il brand della Lessinia con le sue contrade ed itinerari gastronomici. A completare la nostra proposta turistica, il brand Valpolicella con le eccellenze dei suoi vigneti e del famoso Amarone».

I brand di destination Verona vogliono enfatizzare le esperienze emozionali a disposizione di molteplici profili di turisti, come ha infine spiegato Silvia Nicolis, nota imprenditrice locale e componente di giunta della Camera di Commercio di Verona.

«Abbiamo profilato i nostri potenziali interlocutori in tre macro categorie gli esperienziali, i sociali e coloro che amano il benessere. Gli vogliono vivere la cultura, la storia, la natura, la buona cucina e lo sport. Si spostano su tutto il territorio scaligero alla ricerca di qualità, unicità o nel caso di natura e sport, emozioni forti e adrenaliniche – ha ribadito Nicolis – I sociali amano condividere esperienze tra amici o in famiglia e si concentrano sulle sponde Lago di Garda, a Verona e in Valpolicella per vivere eventi e cercare divertimento. Le famiglie stabiliscono una base di partenza dalla quale spostarsi per passare attivamente il tempo insieme su tutto il territorio veronese».