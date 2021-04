Destination Tracker, la mappa anti Covid per la ripresa dei viaggi













Si chiama Destination Tracker ed è il nuovo strumento online condiviso da Unwto e Iata per gestire al meglio la ripartenza dei viaggi internazionali. Si tratta di un canale online gratuito, consultabile nei siti ufficiali delle due organizzazioni per fornire tutte le informazioni utili sui requisiti Covid-19 per il viaggio e tutte le misure in atto a destinazione, aggiornate in tempo reale.

Nel dettaglio il Destination Tracker conterrà indicatori come i tassi di infezione, i tassi di positività e la diffusione della vaccinazione per destinazione / paese. E ancora i regolamenti sui viaggi aerei, inclusi i requisiti di test e quarantena, forniti dalla soluzione Timatic della Iata.

In questo contenitore di notizie utili e pratiche verranno anche visualizzate tutte le misure adottate dalle singole destinazioni turistiche, i requisiti generali di salute richiesti, le procedure di sicurezza adottate nei luoghi pubblici, il coprifuoco, le normative relative a ristoranti, discoteche e altre attrazioni, fornite direttamente dalle organizzazioni turistiche nazionali.

In una nota congiunta Unwto e Iata sottolineano che i governi possono utilizzare Destination Tracker per pubblicare informazioni di viaggio Covid-19 in modo che i potenziali viaggiatori sappiano cosa aspettarsi una volta giunti a destinazione. Quando saranno completate tutte le informazioni utili, le parti interessate al viaggio, soprattutto le organizzazioni di gestione delle destinazioni (dmo) e le agenzie di viaggio, saranno in grado di accedere alle informazioni più recenti sulle mete, consentendo ai viaggiatori di prendere decisioni sulla scelta dei luoghi da visitare o dove soggiornare.

In buona sostanza il Destination Tracker soddisferà un’esigenza fondamentale per Governi e utenza turistica, ovvero fornire chiarezza sulle misure Covid-19 che interessano il turismo nel mondo. La situazione per i viaggiatori è ancora complessa: i dati Unwto mostrano che ad oggi una destinazione su tre rimane chiusa ai turisti. Inoltre, le restrizioni e le misure interne vengono continuamente riviste. Da qui l’esigenza di essere tempestivi e puntuali nelle informazioni da erogare ai viaggiatori.

Per il Segretario generale dell’Unwto Zurab Pololikashvili: «La partnership ha reso possibile questo importante strumento sia per i viaggiatori che per le agenzie e operatori che potranno verificare in tempo reale i requisiti in vigore per i viaggi aerei, nonché le misure che saranno in atto nella destinazione visitata. Crediamo che questo strumento sia fondamentale anche per i governi per tenere traccia delle restrizioni di viaggio esistenti e supportare il riavvio sicuro del nostro settore».

Dello stesso tenore il commento di Willie Walsh, direttore generale di Iata: «È passato più di un anno da quando la libertà di viaggiare è stata persa poiché le misure Covid-19 hanno visto la chiusura dei confini. Quando i governi avranno la certezza di riaprire le frontiere, le persone saranno ansiose di viaggiare. E avranno bisogno di informazioni accurate per guidarli. Con il Destination Tracker daremo a clienti e imprese di viaggio, uno strumento di grande utilità per finalizzare in sicurezza l’organizzazione di viaggi e soggiorni nel mondo».

Lo sviluppo del framework Tracker è stato completato proprio in questi giorni e già ora sono disponibili e sistematicamente aggiornate alcune informazioni aggiornate sugli indicatori Covid-19 e sui regolamenti sui viaggi aerei. Le informazioni sulla destinazione verranno progressivamente caricate, ampliate e aggiornate con fonti ufficiali man mano che la situazione si evolverà.