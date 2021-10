Destination Italia verso l’ingresso in Borsa













Prende una nuova piega la storia di Destination Italia Spa, società incoming nata nel 2016, che ha poi inglobato Gartour. L’azienda oggi guidata dalla presidente Dina Ravera ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione alle negoziazioni di azioni e warrant sul mercato Aim Italia, dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita, e l’avvio del bookbuilding.

Gli azionisti esistenti (Lensed Star Srl, Lastminute.com N.V., Intesa Sanpaolo Spa) assumeranno un impegno irrevocabile nei confronti del Nomad (nominated adviser, ndr), a far data dall’inizio delle negoziazioni e per i successivi 36 mesi, a non vendere o disporre in altro modo del 100% delle azioni possedute alla data dell’accordo di lock-up.

L’intervallo Nel quale verrà individuato il prezzo finale è compreso tra 0,95 e 1,75 euro per azione ordinaria.

«ACQUISIZIONI MIRATE». «Destination Italia è nata per valorizzare il turismo, un settore chiave dell’economia italiana. Con il Covid il travel mondiale si è completamente fermato, ma noi no: abbiamo continuato a investire nella nostra piattaforma tecnologica e oggi siamo l’unico player in Italia in grado di gestire in modo automatizzato il turismo estero da 85 Paesi nel mondo. Abbiamo anche rafforzato e ampliato il nostro network di strutture ricettive in Italia, con un focus sul sud Italia. La quotazione ci consentirà, anche attraverso acquisizioni mirate di partner tecnologici, di essere tra i protagonisti della ripartenza del turismo in Italia e di contribuire ad aumentare i flussi di turisti stranieri che viaggiano nel nostro Paese», ha commentato la presidente Ravera.

Nell’ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Aim Italia, Destination Italia è assistita da Integrae Sim in qualità di nominated advisor e global coordinator, da Alma Società tra Avvocati Srl come advisor legale, da Emintad Italy nel ruolo di financial advisor, da Pricewaterhouse Coopers in qualità di Audit Advisor, da Rsm Italy come tax advisor e da Be Media in materia di investor & media relation.