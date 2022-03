Destination Italia stringe un accordo con la insurtech Yolo













Destination Italia e la insurtech Yolo hanno stretto una partnership commerciale per rispondere alle nuove esigenze dei viaggiatori esteri in Italia.

Nel report Movimento Turistico 2021 pubblicato a gennaio 2022, l’Istat ha dichiarato che nel 2021 i flussi turistici di tutti i Paesi europei erano ancora profondamente segnati dalla pandemia da Covid-19, che aveva limitato la mobilità delle persone.

Nei primi nove mesi le presenze dei clienti negli esercizi ricettivi sono state in crescita rispetto al 2020 (+42,4 milioni, +22,3%), mentre nel trimestre estivo (luglio-settembre) le presenze turistiche sono state circa 177 milioni (+31%) facendo sperare a un movimento turistico in ripresa.

In tempi di pandemia, la sicurezza in viaggio è diventata un aspetto fondamentale, e ora attraverso la piattaforma di Destination Italia i tour operator potranno proporre ai viaggiatori in arrivo nel nostro Paese il servizio Assistenza Salute, che consente consulti medici illimitati tele/video e un tampone presso farmacie o strutture similari nel caso in cui fosse necessario verificare la positività al Covid-19 con assistenza fino alla risoluzione del problema.

Dina Ravera, presidente di Destination Italia, commenta: «Siamo lieti di aver sottoscritto questa partnership che consente di accrescere la nostra offerta di servizi turistici con un prodotto innovativo di cui potranno beneficiare i viaggiatori high spending diretti in Italia che ricercano qualità, bellezza, sicurezza e benessere offrendo così un servizio a 360 gradi».