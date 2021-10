Destination Italia punta sul lusso con il brand Sono Travel Club













Destination Italia torna a Rimini con uno spazio espositivo al Padiglione A5, Stand 119. Dopo una stagione estiva definita «molto positiva» – e l’imminente ingresso Borsa – la dmc italiana si prepara a incontrare i partner con focus sul segmento lusso e il brand Sono Travel Club.

«Il ticket medio registrato quest’anno è molto più alto rispetto al passato e questo ci conferma che la strada che abbiamo intrapreso nel voler aumentare la qualità percepita del nostro prodotto e dei nostri servizi sarà un ulteriore volano per il 2022 – dice Roberto Pannozzo, direttore generale di Destination Italia – Affrontiamo questo cammino verso il nuovo anno con molto ottimismo e contiamo di arrivarci con un volume di prenotazioni analogo a quello record registrato alla fine 2019 per il 2020, senza dimenticare che anche la stagione invernale sarà per noi un’ulteriore occasione per farci trovare pronti».

Sono Travel Club è un brand in crescita, e le vendite estive hanno interessato non solo ville incantevoli e dimore esclusive, limousine e yacht, ma anche esperienze che sono state confezionate ad hoc. Le regioni più richieste sono state – oltre a Toscana e Sardegna – Puglia, Basilicata e Campania, che sempre di più stanno crescendo nella qualità dei servizi offerti.

«Abbiamo registrato una decisa ripresa delle prenotazioni, molte, ovviamente, sotto data e conseguenti alle aperture parziali delle frontiere italiane ai turisti stranieri e ci siamo fatti trovare pronti proponendo soluzioni che i mercati hanno apprezzato», rivela Pannozzo.

Le riaperture di alcune frontiere e di alcuni mercati maturi sono state le basi per poter realizzare una programmazione di prodotto studiata per servire una clientela sempre più ampia e aperta all’idea di viaggiare non solo nei mesi estivi. Le prospettive offerte dalle riaperture di Europa e Nordamerica, oltre a un mercato di prossimità che non smetterà di sorridere all’Italia, sono state anche il carburante per realizzare un prodotto che ripone ambizioni importanti verso autunno e la fine dell’anno, con la proposta di pacchetti weekend insoliti e creativi per celebrare le festività o per Natale e Capodanno.

Rita Baccarelli, responsabile sviluppo prodotto di Destination Italia, aggiunge: «Nei prossimi mesi cercheremo anche di cavalcare l’onda della notorietà che le città di Matera e Gravina in Puglia vivranno grazie a No Time To Die, l’ultimo, attesissimo episodio dell’epopea di James Bond, proponendo pacchetti di viaggio ed esperienze enogastronomiche senza tempo tra la Basilicata e la Puglia. All’interno del nostro stand al Ttg ospiteremo anche un hotel che è stato coinvolto dal set della spia più famosa del mondo e che è da sempre tra le icone del lusso della Città dei Sassi, il Sant’Angelo Luxury Resort».