Demo Hotel, a Rimini nascerà l’hub futuristico dell’ospitalità













Tredici studi di architettura, un intero hotel da riprogettare, molteplici interpretazioni del concetto di ospitalità: sono gli elementi chiave del Demo Hotel di Rimini, il nuovo spazio ricettivo e hub di sperimentazione sul mondo dell’hôtellerie, realizzato con la collaborazione di Woodco.

Nato dalla riqualificazione di una struttura alberghiera in disuso – l’ex Hotel Toledo di Rimini – il Demo Hotel vuole essere sia uno showroom permanente di idee e soluzioni, sia un’avventura emotiva ed esperienziale per chi vi soggiorna. Ogni suite e ogni spazio comune, infatti, è progettato da un diverso studio di architettura ed esplora una personalissima visione dell’ospitalità.

«Stiamo creando qualcosa che non c’era – spiega Mauro Santinato, presidente di Teamwork Hospitality, società di consulenza alberghiera da cui nasce il progetto Demo – È una struttura unica in Italia e diventerà un luogo dove sperimentare l’ospitalità in tutte le sue sfaccettature, con aree di coworking tecnologicamente avanzate e suite di design nelle quali vivere i nuovi trend dell’hotellerie: una concentrazione di novità e un’opportunità per veicolare le idee».