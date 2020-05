Delta verso la ripresa dei voli su Roma e Milano

Delta Air Lines potrebbe tornare a volare in Italia nel mese di agosto. A dirlo è il portale specializzato Routes Online, che all’interno di una serie di aggiornamenti sul network estivo della compagnie aerea inserisce anche il ripristino di alcune rotte tricolori precedentemente sospese.

Come si ricorderà, infatti, il vettore statunitense aveva cancellato nelle scorse settimane tutte le rotte, stagionali e annuali, da e per l’Italia fino all’inizio del prossimo orario invernale. Adesso, invece, dal 1° agosto verrebbero riaperti i collegamenti giornalieri da New York per Roma Fiumicino e per Milano Malpensa, mentre dal mese successivo verrebbero reintrodotti anche gli operativi sulla rotta Atlanta-Roma.

Tutti i voli, sempre stando al portale, saranno effettuati utilizzando gli A330-300 della flotta.