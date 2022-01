Delta vede la ripresa: utili a 170 milioni di dollari nel 2021













Segnali di ripresa per Delta Air Lines che ha chiuso il 2021 con utili ante imposte a 170 milioni di dollari: «È stato un anno come nessun altro per Delta – ha commentato Ed Bastian, ceo di Delta – con progressi significativi nella nostra ripresa supportati dalla crescente preferenza per il marchio, che ci ha consentito di essere l’unica grande compagnia aerea statunitense a fornire redditività nella seconda metà dell’anno. Come sempre, il nostro personale ha guidato questo successo, motivo per cui possiamo annunciare il pagamento speciale di partecipazione agli utili per tutti i dipendenti».

Molto lucida anche l’analisi del periodo pandemico da parte di Bastian: «Sebbene la variante Omicron in rapida diffusione abbia avuto un impatto significativo sui livelli di personale e interrotto i viaggi in tutto il settore, l’attività di Delta si è stabilizzata nell’ultima settimana ed è tornata alle prestazioni pre-festività. Si prevede che Omicron ritarderà temporaneamente la ripresa della domanda di almeno 60 giorni, ma guardiamo oltre il picco pandemico, e siamo fiduciosi in una forte stagione di viaggio primaverile ed estiva con una domanda significativa repressa per i viaggi di lavoro e leisure».

Nel dettaglio l’utile ante imposte è stato di 170 milioni di dollari che compensa in parte le perdite di 564 milioni di dollari subiti nel periodo pandemico. I ricavi operativi di 8,4 miliardi di dollari, si traducono in un recupero del 74% rispetto ai risultati che si erano raggiunti nel trimestre di dicembre 2019, con una capacità ripristinata del 79%. Le spese operative totali sono diminuite di 833 milioni di dollari rispetto al trimestre di dicembre 2019. Rettificate per i costi delle vendite di raffinerie di terze parti, le spese operative totali sono diminuite di 1,9 miliardi di dollari o del 19% per cento nel trimestre di dicembre 2021 rispetto al periodo comparabile del 2019.

Buon andamento anche per la carta di credito Delta SkyMiles di American Express che nell’ultimo trimestre 2021 ha registrato introiti per 1,2 miliardi di dollari, in aumento dell’11% rispetto al trimestre di dicembre 2019. Alla fine del trimestre 2021, la società ha registrato una liquidità di 14,2 miliardi di dollari di liquidità, con investimenti a breve termine e linee di credito revolving non ancora utilizzate.

«I punti di forza commerciali – ha aggiunto Glen Hauenstein, presidente di Delta – sono evidenti nei nostri risultati del trimestre di dicembre. Abbiamo chiuso dicembre con ricavi recuperati di quasi l’80% ai livelli del 2019 grazie alla forte domanda e ai prezzi durante il periodo delle vacanze, i nostri prodotti premium hanno continuato a funzionare bene, abbiamo assistito a tendenze incoraggianti nei viaggi d’affari e internazionali e i nostri diversi flussi di entrate sono rimasti resistenti. Si prevede che il recente aumento dei casi di Covid associati alla variante omicron avrà un impatto sul ritmo di ripresa della domanda all’inizio del trimestre, con lo slancio della ripresa che riprenderà solo dal fine settimana del President’s Day in avanti. Tenendo conto di ciò nelle nostre prospettive, prevediamo che i ricavi totali del trimestre di marzo recupereranno dal 72 al 76% dei livelli del 2019, rispetto al 74% nel trimestre di dicembre».

I ricavi operativi del vettore di 8,4 miliardi di dollari per il trimestre di dicembre 2021, sono migliorati del 2%. Rispetto al trimestre di settembre 2021, i rendimenti del sistema sono migliorati del 7% con un calo del load factor di soli 2 punti. Di conseguenza, le entrate totali sono migliorate del 6%.