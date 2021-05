Delta sigla un accordo con Bcd Travel all’insegna della sostenibilità













Delta Air Lines e Bcd Travel Usa Llc hanno firmato il primo accordo in assoluto, per una travel management company sul carburante per aerei sostenibile (Saf), con l’obiettivo di ridurre le emissioni dei viaggi dei dipendenti Bcd.

«Con questa partnership, vediamo l’intera industria dei viaggi coinvolta nella creazione di un futuro sostenibile per l’aviazione – ha spiegato Amelia DeLuca, managing director of sustainability di Delta – E le travel management company, specialmente quelle con un focus globale come Bcd Travel, stanno constatando l’importanza della sostenibilità dei viaggi. Nessuna persona, azienda o Paese da solo può avere l’impatto necessario per mettere il nostro pianeta su un binario sostenibile per il futuro. Questa partnership è uno dei modi in cui Delta sta coinvolgendo i principali stakeholder guidandoli verso i loro obiettivi di viaggi aerei a zero emissioni, per avere un impatto sostenibile reale e duraturo».

L’accordo rappresenta un allineamento concettuale all’interno della travel industry per compensare le emissioni dei viaggi aziendali, guidando gli investimenti, assolutamente necessari, verso il mercato Saf, e costruendo la domanda dell’industria e l’offerta dei carburanti sostenibili per l’aviazione con l’obiettivo di diminuire la dipendenza del comparto aeronautico dal carburante convenzionale.