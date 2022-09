Delta rinnova menù e amenity per chi viaggia in Premium

C’è una nuova esperienza culinaria per i passeggeri Premium Select di Delta Air Lines: il vettore americano ha, infatti, introdotto alcune novità di livello superiore con maggiori opzioni e proposte locali nel menù della classe Premium.

«In Delta sappiamo che un buon pasto può rendere speciale l’esperienza di bordo sui nostri voli – ha detto Mike Henny, managing director onboard service – E quando abbiamo progettato il nostro nuovo menù Delta Premium Select abbiamo ripensato da zero la nostra offerta di cibo e bevande, e siamo entusiasti di presentare ora nuove deliziose proposte che evidenziano il servizio premium e la nostra vocazione per l’innovazione».

Nell’ultimo anno, Delta ha rinnovato la sua esperienza di ristorazione a bordo focalizzandosi sulle persone e sui valori, includendo menù stagionali, un maggior numero di pasti a base vegetale e approvvigionamento locale grazie a nuove partnership con piccole imprese e fornitori di tutto il mondo. Le proposte di Delta Premium Select comprendono, tra gli altri, piatti come la costoletta di manzo brasata con patate fingerling e jus dijon al pepe verde; le polpette con polenta e dessert, ad esempio, a base di mango e frutto della passione.

Le portate principali sono servite su piatti di bagassa ricavati dalla fibra della canna da zucchero, con stoviglie e tovaglioli di lino, posate e bicchieri d’argento. Inoltre, i passeggeri potranno usufruire di ulteriori attenzioni dedicate durante il volo, come uno speciale momento “bubbles & bites”, con spumante, acqua e dolcetto subito dopo il decollo, oltre a un cestino di snack.

E a partire da ottobre, Delta introdurrà gradualmente anche nuovi amenity kit fatti a mano da Someone Somewhere con prodotti da viaggio Grown Alchemist e altri elementi di prima qualità. I nuovi amenity kit Delta Premium Select saranno disponibili in tre design e per il mese di ottobre, su alcuni voli Delta in partenza dagli Stati Uniti, si troveranno dei kit rosa in onore del Breast Cancer Awareness Month (mese della consapevolezza del cancro al seno), parte dell’impegno di lunga data di Delta per sostenere la ricerca e l’educazione sul tumore al seno.