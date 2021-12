Delta rafforza il controllo su Latam, Virgin e Aeroméxico













Il colosso Usa Delta Air Lines rilancia sulle partnership internazionali ed è pronta ad investire 1,2 miliardi di dollari per aumentare le quote societarie nei tre grandi vettori controllati: Latam Airlines, Aeroméxico e Virgin Atlantic.

In attesa di capire, quindi, se la compagnia aerea statunitense farà dei passi sostanziali nel 2022 per entrare anche nell’azionariato di Ita Airways (la newco che ha sostituito Alitalia e che è al momento è controllato al 100% dal ministero dell’Economia italiano) Delta Air Lines accelera sulle partnership per controllare il mercato Nord-Sud America e quello delle rotte transatlantiche con l’Europa; un processo semplificato dal fatto che sia Latam sia Aeroméxico stanno uscendo dal percorso di ristrutturazione relativo al Chapter 11.

Gli investimenti porteranno Delta a controllare fino al 20% in Aeroméxico, al 10% in Latam e all’immissione di nuova liquidità in Virgin Atlantic (mantenendo sempre il controllo del 49% delle quote) per un valore di circa 400 milioni di dollari. Delta ha, infine, precisato che gli investimenti pregressi in Air France-Klm, Korean Air e China Eastern resteranno intatti.

In un accordo del 2012 con Virgin Atlantic, Delta ha investito 360 milioni di dollari mentre nel 2019, per un accordo con Latam la compagnia americana ha messo sul piatto 1,9 miliardi di dollari e ancora, nel secondo trimestre del 2020 aveva investito 770 milioni in Aeroméxico.

«Questi investimenti strategici trasformeranno la nostra capacità di migliorare i viaggi per i nostri clienti, consentendoci di offrire un’esperienza di viaggio senza soluzione di continuità oltre a offrire ai nostri clienti una rete senza rivali tra i mercati nordamericani e di punta in tutto il mondo», ha affermato l’amministratore delegato della compagnia, Ed Bastian.