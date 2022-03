Delta, raffica di voli Europa-Usa per la summer













Stagione estiva da record quella che Delta Air Lines ha allestito per quest’anno, con 510 voli transatlantici settimanali sull’Europa e il 143% di posti in più rispetto al 2021.

«Delta si è concentrata sulla ricostruzione del suo network per offrire ai passeggeri un accesso facile e conveniente ovunque essi vogliano andare – sottolinea Joe Esposito, svp network planning – E quest’estate manterremo questa promessa presentando fino a 74 voli giornalieri verso 21 destinazioni europee da 10 gateway statunitensi».

Peraltro la compagnia ha già aggiunto voli con più frequenze verso le principali città europee, ripreso delle rotte e introdotto aeromobili modernizzati: infatti gli ultimi aggiornamenti all’orario estivo di Delta includono nuovi collegamenti tra New York e Stoccolma a partire dal 1° giugno e tra Salt Lake City e Londra Heathrow dal 14 maggio.

Grazie poi alle partnership cn Air France, Klm e Virgin Atlantic i passeggeri hanno accesso a quasi 200 altre destinazioni in Europa, Africa, Medio Oriente e India da 19 città degli Stati Uniti.

Nel dettaglio Delta opererà fino a 27 voli giornalieri verso 20 destinazioni europee da New York Jfk, inclusa la ripresa dei collegamenti pre Covid per Zurigo, Bruxelles, Edimburgo e Copenaghen. E sul mercato italiano il vettore opererà da New York due voli al giorno per Roma, un volo giornaliero per Venezia e 12 voli alla settimana per Milano.

Mentre da Boston, Delta opererà fino a nove voli giornalieri verso nove destinazioni transatlantiche, inclusa Roma, offrendo quasi 5mila posti in più ogni settimana rispetto all’estate 2019. E in qualità di principale vettore del sud-est degli Stati Uniti, Delta offrirà fino a 17 voli giornalieri da Atlanta verso 14 destinazioni transatlantiche, inclusa la tripla frequenza giornaliera per Amsterdam.

Mentre da Detroit e Minneapolis, hub Delta nel Midwest, il vettore opererà fino a 14 voli giornalieri no stop verso gli hub globali della compagnia ad Amsterdam, Londra e Parigi, nonché un servizio giornaliero per Francoforte, Monaco di Baviera e Reykjavík.

Sulla costa occidentale degli Stati Uniti, e precisamente dall’hub di Seattle, la compagnia opererà un collegamento due volte al giorno per Amsterdam e uno giornaliero per Londra e Parigi. E da Salt Lake City il vettore offrirà un volo giornaliero no stop verso i tre rispettivi hub transatlantici, ripristinando, poi, il volo giornaliero da Portland per Amsterdam.