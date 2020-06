Delta, no al sedile centrale fino al 30 settembre

Sarà un’estate a posti limitati per Delta Air Lines. La compagnia aerea Usa si impegna ulteriormente nel creare più spazio a bordo per permettere ai suoi clienti di viaggiare in modo più sicuro: la selezione dei sedili centrali è bloccata per l’acquisto e la capacità degli aerei viene ridotta fino al 30 settembre 2020.

«Ridurre il numero complessivo di passeggeri su ogni aeromobile della nostra flotta è uno dei passi più importanti che possiamo fare per garantire un’esperienza sicura ai nostri clienti e al nostro personale – ha dichiarato Bill Lentsch, chief customer experience officer di Delta – Offriamo i più alti standard di sicurezza e pulizia, e siamo pronti ad accogliere i nostri passeggeri nel momento in cui vorranno nuovamente tornare a volare».

In Prima Classe i posti saranno limitati per il 50%, mentre quelli in Main Cabin, in Delta Comfort+ e Delta Premium Select del 60%. Infine, chi viaggi in Delta One avrà a disposizione una capacità del 75%.

Sulle rotte dove la crescente domanda dei viaggiatori porta il carico vicino alla massima capacità, Delta verificherà l’opportunità di utilizzare un aeromobile di maggiori dimensioni o di aggiungere voli.