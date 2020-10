Delta, nel terzo trimestre ricavi in calo del 76%

Numeri in rosso anche per il terzo trimestre di Delta Airlines, che ha registrato ricavi operativi in calo del 76% a 3,06 miliardi di dollari, e perdite nette per 5,38 miliardi.

La compagnia inoltre, ha concluso il trimestre di settembre con 21,6 miliardi di dollari di liquidità. con un cash burn giornaliero che, in media, è stato di 24 milioni di dollari, con una media di 18 milioni di dollari per il solo mese di settembre.

«I nostri risultati trimestrali confermano l’impatto della pandemia sulle nostre attività, ma siamo stati incoraggiati dal maggior numero di persone in viaggio e stiamo registrando un progressivo miglioramento del giro d’affari», ha commentato Ed Bastian, ceo del vettore a stelle e strisce.

«I nostri risultati di questo trimestre sono stati sostenuti da una forte attenzione ai costi, poiché abbiamo ridotto le spese operative rettificate di oltre il 50 percento, in modo simile al trimestre di giugno, nonostante voliamo 23 punti di capacità in più», ha affermato Paul Jacobson, chief financial officer di Delta. «Questa focalizzazione sui costi ha consentito all’aumento che abbiamo visto nelle vendite nette di fluire direttamente in un miglioramento del nostro consumo di cassa giornaliero, che è migliorato da $ 27 milioni al giorno a giugno a $ 18 milioni al giorno a settembre».