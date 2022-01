Delta fa retromarcia: «Non investiremo in Ita Airways»













Saranno i risultati poco incoraggianti registrati da Ita Airways nei primi due mesi e mezzo di operazioni, sarà la più volte sbandierata preferenza del presidente della newco, Alfredo Altavilla, per Lufthansa; fatto sta che il boss di Delta Air Lines, Ed Bastian, ha annunciato di non avere nessuna intenzione di investire nella compagnia tricolore.

A poche ore, quindi, dall’audizione alla Camera dei deputati dei vertici di Ita – durante la quale Altavilla aveva sottolineato la necessità di accelerare per trovare il partner industriale già entro la prima metà dell’anno – il colosso Usa decide di rendere pubblico un clamoroso dietrofront.

Durante la conferenza stampa di presentazione del bilancio 2021 di Delta Air Lines, infatti, il ceo Ed Bastian ha risposto in maniera inequivocabile alla domanda di un giornalista della Reuters: «Non abbiamo piani per investire in Ita Airways, sono sufficienti gli accordi di codeshare che abbiamo stipulato».

La partita delle partnership è fondamentale per il futuro di Ita e per lo sviluppo del piano industriale e fino a poche ore fa i potenziali partner con cui la newco avrebbe iniziato a dialogare sarebbero Lufthansa (che avrebbe intenzione di entrare nel capitale con una quota variabile dal 15 al 40%); l’accoppiata Delta-Air France (che a questo punto sembra sfumare) e il Gruppo Iag (British-Iberia).

Prima della nascita di Ita, Delta era sta coinvolta anche in una ipotetica cordata con Ferrovie dello Stato e Atlantia per salvare la vecchia Az: il piano sfumò con la ritirata di Atlantia.