Delta e United tornano a volare tra Usa e Cina

Delta Air Lines e United Airlines avrebbero intenzione di riprendere a volare tra Stati Uniti e Cina a partire dal prossimo mese di giugno. A dirlo è la società di consulenza aeronautica Oag, che sulla base degli schedule dei vettori ipotizza come, dopo quattro mesi, potrebbero finalmente tornare ad essere effettuati dei voli commerciali verso il Paese del Dragone.

In particolare, Delta riprenderebbe a servire con collegamenti giornalieri Shanghai Pudong, sia da Detroit che da Seattle-Tacoma, rispettivamente con aeromobili A350-900 e A330-900neo.

Per quanto riguarda invece United, la compagnia che fa parte di Star Alliance avrebbe deciso di riprendere a volare in Cina a partire dal 4 giugno, collegando San Francisco e New York Newark con Shanghai. In questi casi, gli aeromobili utilizzati sarebbero Boeing 787-9 e 777-300ER.

Sempre a partire dal 4 giugno poi, riprenderebbero anche i collegamenti tra San Francisco e Pechino, con Boeing 787-9.