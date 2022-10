Delta e Trenitalia lanciano il programma air+rail a Fiumicino

Operazione intermodalità per Delta Air Lines, che ha allargato il suo programma europeo air+rail includendo ora anche i collegamenti dall’aeroporto di Roma Fiumicino verso quattro città italiane, tra cui Firenze e Napoli, in collaborazione con Trenitalia e AdR (Aeroporti di Roma).

L’iniziativa locale arriva dopo il lancio da parte di Delta dei collegamenti ferroviari da Amsterdam nell’agosto dello scorso anno. Le altre città oggetto dell’accordo con Trenitalia sono Bologna e Padova.

«L’inserimento di un maggior numero di collegamenti air+rail nella nostra programmazione – osserva Alain Bellemare, president international Delta – facilita l’accesso agli Stati Uniti per i nostri passeggeri italiani, incrementando la nostra presenza a livello locale in molte città attualmente non servite da voli operati da Delta o dai nostri partner europei».

La compagnia agevola anche le prenotazioni attraverso i canali self service perché le prenotazioni comprendono sia il volo che il viaggio in treno, e chi vola con Delta One ha diritto a un viaggio in treno di prima classe come opzione standard. I segmenti ferroviari sono chiaramente evidenziati quando si seleziona una qualsiasi delle città italiane come destinazione o origine, nello stesso modo in cui si prenota un volo. I viaggiatori hanno inoltre la tranquillità di sapere che, in caso di disservizi, potranno viaggiare con il primo treno o volo disponibile.

«La combinazione air+rail è uno dei pilastri del piano industriale 2022-2031 del Gruppo Fs – ha dichiarato Luigi Corradi, amministratore delegato di Trenitalia – E ora l’accordo con Delta e AdR è un passo importante verso questa direzione che permette di raggiungere facilmente, in modo sostenibile, il centro delle città italiane, tra cui Napoli e Firenze, sfruttando anche i treni ad alta velocità».

Di eguale tenore il commento di Marco Troncone, ceo di aeroporti di Roma: «Si tratta di un nuovo forte impulso all’offerta multimodale di Fiumicino e assume un ulteriore valore se si considera che Delta è un leader globale del trasporto aereo e ha sempre dimostrato di essere un partner prezioso per AdR, con un’attenzione particolare all’implementazione di soluzioni innovative per migliorare l’esperienza dei passeggeri. Il lancio di un’offerta air+rail, reso possibile dalla collaborazione strategica con Fs, ne è un’ulteriore conferma: attraverso il nostro prodotto multimodale, moltiplichiamo le opportunità di collegamento con il Nord America dall’Italia, nel segno della sostenibilità e dell’innovazione».