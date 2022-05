Delta Air Lines riprende il no stop Malpensa-Atlanta













È decollato, dopo un’assenza di due anni, il volo stagionale no stop di Delta Air Lines in partenza da Milano Malpensa per Atlanta. Operato con Boeing 767-300, inizialmente cinque volte alla settimana, a giugno il collegamento diventerà giornaliero.

Con il servizio annuale per New York Jfk e la partenza il prossimo 7 maggio della seconda frequenza per la Grande Mela diventeranno tre i voli operati dalla compagnia aerea dall’aeroporto di Milano Malpensa.

Gli hub Delta di Atlanta e New York offrono, tra l’altro, numerose coincidenze in tutti gli Stati Uniti.

Tutti i passeggeri del vettore Usa in partenza dallo scalo milanese potranno, inoltre, provare la Delta Premium Select: è la nuova cabina Premium Economy targata Delta che offre sedili più ampi con maggiore spazio per le gambe e reclinabilità, oltre a poggiatesta e poggiapiedi regolabili e schermi di intrattenimento più grandi.