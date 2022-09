Delta Air Lines, maxi network per il 2023 tra Roma e gli Usa

Con il prossimo orario estivo, Delta Air Lines si conferma come il vettore che offrirà il maggior numero di voli tra Roma e gli Stati Uniti grazie all’aggiunta di una terza frequenza, cinque volte alla settimana tra la capitale e New York-Jfk. Il terzo collegamento della compagnia sulla rotta sarà operato a partire dal 26 maggio 2023 per rispondere alla crescente domanda di viaggi tra l’Italia e gli Stati Uniti.

La prossima estate Delta riprenderà anche il volo Venezia-New York e continuerà a servire due destinazioni nonstop da Milano (New York Jfk e Atlanta), offrendo un totale di 82 collegamenti settimanali tra l’Italia e gli Stati Uniti.

«L’Italia è un mercato chiave per Delta, e con tre voli al giorno tra Roma e New York la prossima estate offriremo ai nostri clienti una scelta ancora più ampia di collegamenti nonstop e di voli in coincidenza verso più destinazioni negli Stati Uniti – ha detto Nicolas Ferri, vice president Delta per l’Europa, il Medio Oriente, l’Africa e l’India – Roma è una destinazione molto popolare fra i turisti americani, e siamo felici di supportare il turismo in arrivo, portando in Italia migliaia di turisti dagli Stati Uniti e rilanciando così l’economia locale».

I voli Delta per l’Italia sono parte del più ampio network transatlantico della compagnia – il più esteso di sempre – che include circa 620 voli settimanali verso 11 aeroporti statunitensi da 32 aeroporti nella regione Emea. Quello della prossima estate sarà, inoltre, lo schedule transatlantico più vasto mai operato dal vettore dall’aeroporto di New York-Jfk, servito con 247 partenze settimanali da 26 aeroporti.

La frequenza aggiuntiva Delta Roma-Jfk sarà operata con aeromobili Boeing 767-300, con una scelta di quattro esperienze di cabina: Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin. Tutti i collegamenti dall’Italia sono operati in collaborazione con Air France, KLM e Virgin Atlantic, nonché con il partner di codeshare Ita Airways.

La terza frequenza Roma-New York-Jfk è prevista tutti i giorni (tranne martedì e giovedì) da Roma con partenza alle 15.20 e arrivo al Jfk alle 19.10; mentre da New York si parte ogni giorno (tranne lunedì e mercoledì) alle 22.15 con arrivo nella Capitale alle 13.05 del giorno dopo.