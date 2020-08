Delta Air Lines e la missione dei voli tra l’Italia e gli Usa

Delta Air Lines ha iniziato a ripristinare il suo network globale e da settembre riprenderà anche ad operare il collegamento da Roma Fiumicino all’aeroporto di New York Jfk, che verrà operato tre volte a settimana (le frequenze saliranno a cinque durante il mese di ottobre).

Il collegamento si aggiunge a quello da Milano Malpensa a New York Jfk, già operativo dall’inizio di agosto e destinato a passare dalle attuali tre volte a settimana alle cinque programmate per il mese di ottobre.

Inoltre, durante il mese di settembre Delta ripristinerà anche i voli da New York Jfk per Accra, Ghana; Barcellona e Madrid, Spagna; i voli da Atlanta per Lagos, Nigeria e i voli da Boston per London Heathrow. In ottobre poi, Delta riprenderà a volare da New York Jfk per Bruxelles, Dublino, Francoforte, Zurigo e Parigi Charles de Gaulle. Il collegamento da Boston a Parigi verrà ripristinato nel mese di novembre 2020.

Per quanto riguarda la prossima estate, Delta prevede di operare voli giornalieri da Roma Fiumicino per Atlanta e da Venezia per New York Jfk. La compagnia incrementerà il servizio hub-to-hub tra l’Europa agli Stati Uniti, offrendo collegamenti giornalieri nonstop da Amsterdam, Parigi Charles de Gaulle e Londra Heathrow per Atlanta, Boston, Detroit, New York Jfk e Minneapolis.

I passeggeri avranno inoltre a disposizione voli giornalieri da Amsterdam e Parigi per Seattle e Salt Lake City. Da Parigi si potrà inoltre volare a Los Angeles. Inoltre, Delta tornerà a collegare Parigi a Cincinnati e Raleigh-Durham, e Amsterdam a Portland.