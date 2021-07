Delta Air Lines, bilancio in recupero nel secondo trimestre













Primi sorrisi per il gigante dei cieli Delta Air Lines che chiude il secondo trimestre dell’anno in corso all’insegna del cauto ottimismo, grazie a risultati meno pesanti del recente passato.

La compagnia aerea nei giorni scorsi ha riportato i risultati finanziari relativi al secondo trimestre 2021. La perdita ante imposte rettificata è di 881 milioni di dollari (746 milioni di euro) mentre i ricavi operativi risultano diminuiti del 47% rispetto al trimestre di giugno 2019. Le spese operative totali sono diminuite di 4,1 miliardi di dollari (3,4 miliardi di euro) rispetto al trimestre di giugno 2019. Alla fine del secondo trimestre 2021, Delta Airlines ha inoltre certificato una liquidità pari a 17,8 miliardi di dollari, con investimenti a breve termine e linee di credito revolving non ancora utilizzate. La società al momento presenta un debito netto rettificato di 18,3 miliardi di dollari.

«Con uno staff sempre più motivato, operazioni del settore e un contesto di domanda in accelerazione – ha commentato Ed Bastian, amministratore delegato di Delta – Abbiamo raggiunto traguardi significativi nel secondo trimestre, tra cui un solido utile ante imposte nel mese di giugno e un flusso di cassa positivo per il trimestre di giugno. Guardando al futuro, stiamo sfruttando la potenza del nostro brand differenziato e vantaggi competitivi resilienti per guidare verso una redditività sostenibile già nella seconda metà del 2021 e consentire la creazione di valore a lungo termine. I viaggi di piacere nazionali sono tornati ai livelli del 2019 e ci sono incoraggianti segnali di miglioramento nei viaggi d’affari e internazionali. Con la ripresa che prende vigore, stiamo effettuando investimenti per supportare la nostra attività leader del settore. Stiamo anche acquisendo aerei in grado di garantire flessibilità operativa per accelerare il nostro ripristino della capacità nel 2022».