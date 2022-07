Delta aggiunge alla flotta il modernissimo Boeing 737-10 Max













Delta Air Lines aggiungerà alla sua flotta il modernissimo Boeing 737-10 Max, in consegna dal 2025. L’aeromobile, alimentato dai motori di nuova generazione Leap-1B prodotti da Cfm International, sarà più efficiente nel consumo di carburante del 20-30%. L’annuncio è stato fatto al Farnborough International Airshow, nel Regno Unito, durante il quale la commessa è stata sugellata dalla firma dei vertici Delta, Boeing e Cfm.

«Diamo forma a un futuro più sostenibile per il trasporto aereo», commenta il ceo della compagnia, Ed Bastian, che precisa come «questo aereo sarà pilotato, servito e mantenuto dai migliori professionisti del settore».

«Siamo orgogliosi che Delta rinnovi la sua flotta a corridoio singolo con il 737 Max, il più efficiente in termini di consumi, che fornirà al vettore le migliori condizioni economiche per trasportare più passeggeri su corto e medio raggio», aggiunge Stan Deal, presidente e ceo di Boeing Commercial Airplanes.

Nel dettaglio, il 737-10 ha dimensioni maggiori per vantaggi economici superiori, semplifica il lavoro con un addestramento comune a tutta la flotta 737 di Delta, è estremamente sostenibile.

Quasi un terzo dei 182 posti dell’aeromobile saranno di categoria Premium. I sedili saranno così suddivisi: 20 posti in First Class, 33 in Delta Comfort+ e 129 in Main Cabin. I passeggeri sperimenteranno i Boeing Sky Interior, caratterizzati da pareti laterali e moderni finestrini, con intrattenimento in volo e porte di alimentazione in ogni sedile, wifi satellitare ad alta velocità in tutto l’aeromobile e contenuti video on demand disponibili tramite Delta Studio. La cabina sarà poi dotata di illuminazione a Led.

L’aeromobile sarà impiegato negli hub principali, tra cui New York, Boston, Atlanta, Detroit, Minneapolis-St. Paul, Seattle e Los Angeles.

Il 737-10 è attualmente in attesa della certificazione finale da parte della Federal Aviation Administration, prevista per il 2023. In caso di ritardo, l’accordo prevede una protezione adeguata, che consente a Delta di passare a un altro modello della famiglia Max, se necessario.