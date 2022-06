Delphina Hotels & Resorts sceglie I4T per le polizze assicurative













Il noto marchio di vacanze Delphina Hotels & Resorts ha scelto I4T per la fornitura della polizza di rsponsabilità civile del tour operator, a tutela dei suoi ospiti. L’accordo, in collaborazione con Tua Assicurazione S.p.A. Gruppo Cattolica Assicurazioni, è già entrato in vigore e vale su tutte le strutture del Gruppo: 12 hotel 5 e 4 stelle, residence esclusivi, centri thalasso & spa e ville, tutte inserite in parchi mediterranei fronte mare tra la Costa Smeralda, l’Arcipelago di La Maddalena e il Golfo dell’Asinara.

Per Libero Muntoni, direttore generale Delphina Hotels & Resorts: «Il nostro obiettivo è offrire un’ospitalità mediterranea autentica con servizi di qualità ineccepibile. Questo vale anche in ambito assicurativo: abbiamo scelto di rivolgerci ad uno specialista come I4T leader nella fornitura di polizze Rc agli operatori turistici, per garantire la massima efficienza e professionalità anche qualora qualcosa non vada per il verso giusto».

Delphina si rivolge a un target medio e alto, con proposte differenziate: dalle coppie in viaggio di nozze alle famiglie e grazie alla posizione e ricercatezza dei resort, è una delle realtà più premiate : nel 2020 e nel 2021 ha ottenuto il riconoscimento come migliore gruppo alberghiero Italiano ai World Travel Awards.

Particolare attenzione è rivolta alla sostenibilità ambientale delle strutture, che passa, ad esempio, dall’approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili e dalle politiche plastic-free. Un impegno che ha permesso a Delphina di aggiudicarsi il titolo di Miglior Gruppo Alberghiero Indipendente Green al Mondo ai World Travel Awards 2021.

«In un momento storico del turismo che sta dando grande attenzione al tema assicurativo – aggiunge Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T – siamo orgogliosi di essere stati selezionati da una realtà di prestigio come Delphina Hotels & Resorts. Le nostre soluzioni rc sono sempre personalizzate e possono essere differenziate per tutte le tipologie di aziende del settore, con proposte modulari, associate agli effettivi livelli di rischio previsti dall’attività».