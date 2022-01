Decreto Sostegni ter pubblicato in Gazzetta Ufficiale













Il decreto Sostegni ter (dl 27 gennaio 2022) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Bicchiere mezzo vuoto per il turismo, che deve digerire un testo che – su tutto – contempla anche la dolorosa mancata proroga della cassa integrazione Covid-19, sostituita da una cig definita “scontata” e che non aiuta di certo il settore, nonostante il “contentino” corridoi turistici, ora diventati 12.

Come definito dall’articolo 7 del Titolo 1, e anticipato da L’Agenzia di Viaggi Magazine con il contributo del consulente fiscale Fiavet Nicola Forte, “i datori di lavoro dei settori di cui ai codici Ateco indicati nell’allegato I (tra cui le agenzie e i tour operator 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90, ndr) al presente decreto che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n° 148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 2”.

“Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 84,3 milioni di euro per l’anno 2022 e a 13 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede: a) per l’anno 2022 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione per 120,4 milioni di euro del fondo di cui all’articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; b) per l’anno 2024 ai sensi dell’articolo 32”.

Nel testo, CONSULTABILE QUI, anche l’incremento di 100 milioni del Fondo Unico Nazionale Turismo per l’anno in corso e il credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili pari a 128,1 milioni di euro, sempre per l’anno 2022.