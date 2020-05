Decreto Rilancio in Gazzetta: il testo ufficiale

Dopo la firma del presidente Sergio Mattarella, a seguito della bollinatura e dell’approvazione in Consiglio dei ministri, il decreto Rilancio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella sera di martedì 19 maggio, entrando immediatamente in vigore.

Si tratta di un testo fatto di 266 articoli, dove come anticipato troviamo una serie di misure dedicate esclusivamente al settore per un valore di 4 miliardi (più uno per la cultura) e reperibili dall’articolo 176. C’è il fondo turismo di 150 milioni di euro; e uno da 20 per la campagna Viaggio in Italia da pianificare di concerto con l’Enit. Inoltre, per le agenzie di viaggi e i tour operator c’è un’ulteriore somma pari a 25 milioni, da erogare con decreto del Mibact.

Tra i punti salienti del dl, che ora passerà nelle mani del Parlamento e vedrà il lavoro delle associazioni di categoria con l’obiettivo di migliorare il provvedimento, si fanno spazio anche il tax credit vacanze, le esenzioni Irap e Imu e i crediti d’imposta al 60% per affitti (che per gli alberghi non ha limiti di fatturato) e sanificazione.

QUI IL TESTO INTEGRALE DEL DECRETO RILANCIO (19 MAGGIO 2020, N°34)