Decreto Rilancio, Fto incontra i gruppi parlamentari di Camera e Senato

Fto ha svolto una serie di incontri con i rappresentanti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato di Pd, Movimento 5 stelle, Lega, Forza Italia, Italia Viva e Fratelli d’Italia per rappresentare le esigenze della filiera del turismo organizzato, in riferimento al decreto Rilancio e ai relativi emendamenti.

Il presidente di Fto, Luca Patanè, ha commentato così a seguito degli incontri: «Il turismo necessita di una maggiore attenzione da parte delle nostre istituzioni e, per la prima volta, abbiamo avuto un positivo riscontro sulla percezione, da parte di tutte le forze politiche, della reale portata della crisi di un settore strategico per il nostro Paese. La situazione è critica e servono urgentemente interventi a supporto delle imprese. È stato importante condividere sia l’attuale situazione che gettare le basi per una revisione totale del modello e delle regole future della filiera turistica».