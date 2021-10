Decreto Pnrr, calato il poker di progetti per il turismo













Countdown per lo stanziamento degli annunciati 1,7 miliardi di fondi per i progetti legati al travel contenuti nel nuovo decreto Pnrr. Un testo che contiene in totale 42 norme, che è già stato valicato dai tecnici ed è ora in via di approvazione da parte del Consiglio dei ministri di oggi.

È stato il ministero del Turismo guidato da Massimo Garavaglia ad aver tagliato il traguardo dei progetti da agganciare al Recovery Plan, rispetto ad altri dicasteri ancora impegnati a ritoccare le loro roadmap.

In tutto quattro i progetti di rilancio del settore a sostegno di oltre 3.500 imprese della filiera. Per hotel, strutture ricettive in generale, agriturismi, terme, stabilimenti balneari, porti turistici, parchi tematici, fiere e congressi è previsto un superbonus all’80% per interventi finalizzati all’incremento dell’efficienza energetica delle strutture, alla riqualif.icazione antisismica e all’eliminazione delle barriere architettoniche. Con il paletto che i lavori dovranno risultare conclusi entro la fine del 2024 con il meccanismo del credito d’imposta cedibile a terzi e la formula delle compensazioni fiscali.

Il superbonus sarà cumulabile con un contributo a fondo perduto fino a 40mila euro. Contributo che salirà a 50mila euro se a richiederlo sarà un’impresa del sud o a 60mila euro per le aziende a conduzione rosa o giovanile (under 35), e che sarà abbinabile a un bonus digitalizzazione di 30mila euro per chi presenterà piani di investimento in tecnologia.

Altro passaggio chiave sarà la creazione di uno speciale Fondo di Garanzia per le Pmi con riserve per il 40% dei casi destinate al sud Italia e per il 30% alle imprese under 35 e a quelle femminili. C’è poi il fondo rotativo per le imprese di maggiori dimensioni, con garanzie statali fino al 35%.

A completare il pacchetto per il settore, poi, sono previsti crediti d’imposta pari al 50% dei costi sostenuti da tour operator e agenzie di viaggi per la digitalizzazione dei servizi, per l’allestimento di portali web e centri di prenotazione.