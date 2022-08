Decolla Jetlines, la nuova compagnia aerea canadese

In autunno debutterà in Canada una nuova compagnia aerea leisure: si tratta di Jetlines. Il vettore, con sede a Toronto, ha ottenuto in questi giorni dal dipartimento dei Trasporti canadese le licenze di volo e il certificato di operatore aereo che le permetterà di operare rotte domestiche e interazionali.

I primi voli decolleranno in autunno – ancora non c’è una data ufficiale – e prevedono collegamenti dall’aeroporto Pearson di Toronto verso Winnipeg, Manitoba e Moncton (tutte destinazioni canadesi), secondo quanto riporta il portale specializzato TravelWeekly.com. Jetlines inizierà le operazioni con un singolo Airbus A320, ma prevede di espandersi fino a 15 aerei entro il 2025 per avviare i collegamenti anche verso Stati Uniti, Messico e Caraibi.

Jetlines configurerà i suoi A320 con 174 posti in un’unica classe di servizio e sta già provvedendo a stipulare degli accordi con la distribuzione e gli agenti di viaggi. La compagnia aerea, infatti, ha già sottoscritto un accordo con Amadeus e sta sviluppando una piattaforma dedicata alale agenzie.