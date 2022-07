Decolla Global Airlines per voli premium sull’Atlantico













Nasce una nuova compagnia aerea con l’ambizione di offrire la miglior prima classe al mondo. Si chiama Global Airlines e al momento è in possesso di tre A380. Numero di aerei che conta di portare a 100 entro il 2025, specializzandosi in voli sull’Atlantico, come riporta Preferente. Farà base a Londra Gatwick e le prime rotte includono New York, Orlando e Los Angeles.

La compagnia aerea è collegata a Holiday Swap, società di scambio di case per vacanza, fondata da James Asquith, londinese, che al momento è l’unica persona conosciuta dietro a questo progetto.

Asquith è famoso per essere detentore del Guinness World Record maschile per aver visitato tutti i 196 paesi del mondo all’età di soli 24 anni. Nel 2017 ha poi fondato l’app Holiday Swap, piattaforma di scambio di case più grande del mondo, che opera in 184 Paesi. La società nel 2021 ha raggiunto i 10 milioni di utenti in tutto il mondo.

Nel 2022 un nuovo grande obiettivo: Global Airlines. Fondata “come una delle compagnie aeree più ambiziose al mondo per riportare indietro l’età d’oro del viaggio aereo – si legge sul sito ufficiale del nuovo vettore – La compagnia dispone attualmente di tre aerei di linea Airbus A380 di grandi dimensioni con diverse categorie di posti come Gamer Class, First Class, Business Class ed Economy Class”.

Obiettivo dichiarato è recuperare il fascino dei viaggi aerei, offrendo il massimo standard di First Class, con addirittura i bagni privati. La mission della compagnia è “innovare con un’offerta di servizi e prodotti non vincolata dai paradigmi aeronautici; creare divertimento; trasformare un approccio incentrato sul cliente nella migliore esperienza possibile in tempo reale; portare gioia all’esperienza complessiva del viaggio aereo dall’inizio alla fine”. Azioni da mettere in campo con “pianificazione e competenza innovative ma attente in operazioni, investimenti, acquisizioni, strategie di crescita e finanza”.

La compagnia guarda già al 2025 e programma una flotta di oltre 100 aeromobili wide body, per essere l’unico vettore premium per i voli transatlantici.