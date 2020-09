Decolla Amazon Prime Air: c’è l’ok della Faa

Via libera della Federal Aviation Administration ad Amazon Prime Air, ora vettore aereo e definitivamente pronto a mettere in volo la sua flotta di droni – negli Usa al momento – per la consegna dei pacchi a domicilio.

Attualmente la società ha fatto sapere di non essere ancora pronta per lanciare il suo servizio su larga scala, ma la sperimentazione sul campo è iniziata e l’obiettivo resta ambizioso: offrire la consegna entro 30 minuti dall’ordine in tutto il mondo con droni equiparati ai velivoli senza pilota che consentiranno di effettuare il delivering partendo da basi logistiche a ridosso di aree industriali e al servizio dei perimetri urbani.