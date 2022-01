Debutta Sh Minerva, la prima nave di Swan Hellenic













Diventa operativa la nuova compagnia di crociere Swan Hellenic. Il 30 dicembre 2020 la prima nave del brand di spedizioni culturali – Sh Minerva – ha debuttato con il viaggio inaugurale in partenza da Ushuaia, all’estremità meridionale dell’Argentina: nove giorni nell’Antartico.

«Siamo immensamente orgogliosi di aver accolto i nostri primi ospiti a bordo di questa nave per vivere nuove esperienze uniche, portandoli a vedere ciò che gli altri non fanno in un comfort e uno stile eccezionali», ha dichiarato Andrea Zito, ceo di Swan Hellenic.

Lanciato a luglio 2020, il brand è finalmente operativo con la prima di una flotta di tre navi da crociera da spedizione ice class; Sh Minerva può trasportare 152 passeggeri in 76 cabine e suite, con un equipaggio di 120 persone.

La gemella Sh Vega, seconda nave della compagnia, arriverà ad aprile 2022.

Il debutto della terza nave, un po’ più grande delle due precedenti, è in programma per fine anni. L’unità potrà ospitare 192 passeggeri.