Debutta lo yacht Evrima della flotta The Ritz-Carlton

Salpa la flotta di The Ritz-Carlton Yacht Collection, con il debutto di Evrima. Il brand approda così nel settore della nautica di lusso. Concepito per fondere lo stile dei resort The Ritz-Carlton con la libertà spensierata di una vacanza in barca, Evrima, il primo dei tre yacht progettati su misura per The Ritz-Carlton Yacht Collection, offre soggiorni personalizzati per i viaggiatori che desiderano immergersi completamente nella cultura di ogni destinazione.

«Siamo entusiasti di presentare The Ritz-Carlton Yacht Collection e di inaugurare un nuovo entusiasmante capitolo per questo amato brand – ha dichiarato Chris Gabaldon, senior vice president per i brand di lusso di Marriott International – The Ritz-Carlton ha da sempre puntato sull’innovazione e sull’eccellenza del servizio, oltre all’impegno di offrire esperienze di viaggio trasformative e all’avanguardia. Continuando l’evoluzione del brand, non potremmo essere più entusiasti di dare ai nostri ospiti l’opportunità di vivere l’esperienza The Ritz-Carlton in un modo nuovo».

La maggior parte dei viaggi ha durata compresa tra sette e dieci notti con scali sia in porti più intimi che in quelli più noti; non esistono due itinerari uguali tra loro, in questo modo è possibile combinare percorsi diversi senza il rischio di dover rivisitare una destinazione. L’itinerario di Evrima, a seconda della stagione, prevede visite nel Mediterraneo, nei Caraibi, in Centro e Sudamerica. Le destinazioni del percorso comprendono le isole Baleari, la Spagna, la Costa Azzurra, le spiagge cristalline di Aruba e le coste tropicali del Costa Rica. Il servizio di Evrima consente un accesso ad alcuni degli scali più ricercati, offrendo crociere in stile yacht verso destinazioni come Mykonos, Saint-Tropez, e St. Barts.

Lo yacht misura 190 metri e può ospitare fino a 298 passeggeri. L’esperienza a bordo riflette il comfort e il servizio che hanno reso famoso il brand The Ritz-Carlton, offrendo uno dei più alti rapporti tra personale e spazio a bordo della nave, mentre il design delle 149 suite dello yacht è uno dei tanti elementi distintivi. Oltre a offrire numerose suite di grandi dimensioni, Evrima dispone anche di suite loft a due piani, che garantiscono una sistemazione duplex. Tutte le camere dispongono di terrazza privata e di finestre dal pavimento al soffitto. Grazie a una parete oscurante, alcune suite possono essere trasformate in spazi più ampi e aperti, per una maggiore flessibilità nella scelta delle sistemazioni. Tutte le suite dispongono dei servizi di lusso tipici delle proprietà Ritz-Carlton di tutto il mondo, tra cui un letto king-size, un bagno a doppio lavabo, biancheria di lusso e molto altro.

I viaggiatori hanno accesso a programmi e servizi di alto livello, tra cui spiccano le proposte di trattamenti spa Espa e 111Skin, una sauna e un bagno turco, sport acquatici offerti al porto durante la sosta, una infinity pool, una palestra e molto altro ancora.

Gli ospiti potranno scegliere tra un’ampia gamma di opzioni culinarie, tra cui creazioni di ispirazione locale nella Evrima Room, interpretazioni creative della cucina del sud est asiatico e un sushi bar al Talaat Nam, un’esperienza culinaria speciale al S.E.A. ideata dallo chef Sven Elverfeld di Aqua, il ristorante tre stelle Michelin di Ritz-Carlton di Wolfsburg, e altro ancora.

L’intrattenimento a bordo comprende esibizioni di musicisti jazz e classici, conferenze condotte da esperti di fama e progetti di collaborazione con le comunità artistiche e musicali locali.

Le famiglie che esplorano il mondo insieme possono godere di uno spazio a bordo dedicato ai bambini: il Ritz Kids. Le attività del Ritz-Kids, pensate per i piccoli ospiti di età compresa tra i quattro e i 12 anni, sono state concepite per soddisfare la curiosità e l’amore per la scoperta dei bambini, con particolare attenzione alla conservazione dell’ambiente marino.

Gli ospiti possono scegliere in ogni destinazione una selezione di esperienze, in base ai loro interessi, all’interno del programma offerto da The Shore Collection o utilizzare il servizio Concierge Ashore per personalizzare i propri tour privati. Le esperienze a terra spaziano da tour guidati presso musei di fama mondiale, alla visita di siti patrimonio Unesco, dallo yoga su spiagge private, allo zip lining in foreste pluviali, alla caccia al tartufo. Per alcuni itinerari selezionati, sarà possibile immergersi in un tour notturno.

Gli yacht di The Ritz-Carlton Yacht Collection sono disponibili anche per il noleggio privato.