Debutta il portale dedicato alle adv di The Leading Hotels of the World













The Leading Hotels of the World presenta un nuovo portale dedicato alle agenzie di viaggi. Creata in collaborazione con TravPro Mobile, la piattaforma fornisce agli agenti un accesso privilegiato a risorse per conoscere e vendere gli oltre 400 alberghi di lusso parte della collezione Lhw.

Il tool fornisce una panoramica sul brand e dettagli sugli hotel affiliati, quali specifiche tecniche, esperienze che gli ospiti possono vivere durante il soggiorno e i contatti di assistenza alle prenotazioni. Materiali audiovisivi, domande interattive e contenuti facilmente condivisibili con i clienti facilitano la formazione, la promozione e la vendita e sono accessibili da browser, tablet e telefono, anche offline grazie all’app.

«In questo momento cruciale siamo entusiasti di lanciare il nuovo portale – spiega Chris Walker, senior vicepresident e chief commercial officer di The Leading Hotels of the World – Mentre lavoriamo per uscire da una delle più grandi crisi che abbia mai colpito il settore, è fondamentale sostenere la nostra preziosa comunità di agenti di viaggi e albergatori con strumenti che aiutino la ripresa. Ci siamo interfacciati con entrambe le parti interessate per creare insieme una piattaforma che risponda al meglio alle loro esigenze, in modo interattivo e intuitivo».

Gli agenti di viaggio possono diventare dei Leading Insider mentre scoprono le sezioni dedicate alle ville e alle residenze private o alle esperienze all’aria aperta organizzate dai Leading Hotels di tutto il mondo. Al completamento della formazione, i Leading Insider ottengono pieno accesso alle risorse disponibili 24/7, che possono essere utilizzate per una consultazione oppure per una presentazione ai clienti. I contenuti vengono continuamente aggiornati dal team di Leading Hotels affinché gli agenti possano essere informati su tutte le novità del brand e degli alberghi che ne fanno parte.