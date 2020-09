Debutta Go Ski, il t.o. specializzato in “mete bianche”

Esordio nel tour operating per Go Ski, appartenente alla famiglia di Go World che già annovera numerosi marchi di nicchia.

La new entry è orientata sia verso sciatori esperti che a principianti che praticano touring, freeride, freestyle e telemark abbinata a esperienze uniche. Le proposte, infatti, sono state pensate per sciatori che vogliono aggiungersi a un gruppo con un maestro di sci che li accompagna (un maestro ogni 6 partecipanti) e per sciatori che preferiscono l’organizzazione di attività in loco con guide alpine esperte.

Per la prossima stagione invernale, Go Ski propone viaggi con partenze fisse con due accompagnatori, Matteo e Nicolò Bugatti, maestri di sci e di telemark con esperienze agonistiche nazionali da oltre 15 anni per aiutare i partecipanti a migliorare la loro tecnica sugli scii. Sono privilegiate le località bianche in Italia come Cortina, dove praticare il freeride e Livigno dove ci si può cimentare nel freestyle.

Ma ci sono anche proposte estere come il Canada Whistler Touring (con partenza partenza prevista il 3 aprile) per scoprire il più importante comprensorio sciistico del Nord America, con oltre 200 km di piste e 39 impianti di risalita. E altre due chicche insolite come Ushuaia per sciare nella Terra del Fuoco (partenza 1 luglio 2021) e scoprire Cerro Castor, l’imponente catena montuosa della Terra del Fuoco che offre 30 km di piste con un dislivello medio di 900 metri, e una delle località francesi col più alto numero di piste e dislivelli come Les Deux Alpes (partenza 13 agosto 2021).

«Di fatto con Go Ski – spiega Ludovico Scortichini, presidente di Go World – vogliamo rendere accessibili alcune note “mete bianche” in Italia e nel mondo con tutti i comfort di un viaggio organizzato e l’assistenza professionale di Matteo e Nicolò Bugatti, due agonisti e maestri di sci d’eccezione che hanno contribuito alla creazione delle proposte, oltre che alla scelta delle piste e delle strutture e che saranno i nostri accompagnatori per tutte le partenze a date fisse proposte per l’inverno 2021».