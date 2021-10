Debutta FlyLeOne, nuovo player sugli scali minori













C’è una nuova compagnia aerea nei cieli italiani: si chiama FlyLeOne, che oggi ha debuttato con il volo inaugurale Pescara-Trieste.

“Un giorno speciale”, scrive il vettore in una nota in cui si scusa con i clienti per i ritardi nell’avvio delle operazioni “dovuti al protrarsi di iter burocratici che hanno condizionato la timeline”. Il suo decollo era stato annunciato ufficialmente a giugno scorso.

Il primo servizio, già concluso con l’atterraggio nel capoluogo friulano, ha visto i primi passeggeri a bordo accolti dal comandante e dal ceo della compagnia Stefano Costantini.

Al via, oltre al volo da Pescara, anche il collegamento Trieste-Genova con biglietti a 50 euro nei giorni della regata triestina “La Barcolana”, evento molto atteso.

La tariffa lancio (soggetta a disponibilità limitata e non rimborsabile) è valida fino al 22 ottobre su tutte le destinazioni servite con prenotazioni e acquisto biglietti effettuati contattando il customer service (+39.327.0999131).

Previsti anche collegamenti da Pescara a Lamezia Terme e, da novembre, anche da Trieste a Verona. In futuro volerà anche a Pantelleria e in Europa su Corfù, Spalato e Dubrovnik.

“Il Gruppo FlyLeOne propone al mercato un innovativo modello di trasporto il “business-commuter”, spiega la nota del vettore che propone un modo di viaggiare “esclusivo” per viaggi d’affari e vacanza. “Si rivolge a viaggiatori che si devono muovere con flessibilità e rapidità – si legge ancora – ma che sono posizionati in mercati di piccola dimensione, per cui non sussistono per i maggiori vettori le condizioni per poter raggiungere una sostenibilità finanziaria abbinando distanze brevi e voli frequenti”.