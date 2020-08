“Debole la diffusione del virus in aereo”, lo studio di Jama Network Open

Il Covid-19 non si trasmette a bordo degli aerei, o quasi. A dirlo è uno studio pubblicato pochi giorni fa sulla rivista medica americana Jama Network Open, i cui ricercatori hanno dimostrato che i passeggeri degli aerei si trasmetterebbero solo “debolmente” il virus tra di loro.

Per arrivare a questa conclusione, i ricercatori hanno analizzato cosa è accaduto durante un volo effettuato il 9 marzo tra Tel Aviv e Francoforte, durato oltre 4 ore e mezza, e con a bordo 102 passeggeri, compreso un gruppo di 24 turisti. Gruppo che, essendo stato in contatto con un direttore d’albergo in Israele risultato positivo, ha poi dovuto essere testato all’arrivo in Germania. Ebbene, dei 24 membri, sette sono risultati positivi e 2 sono stati invece contaminati con ogni probabilità durante il volo. Un risultato che poi è stato confermato anche dalle successive ricerche svolte dalle autorità, che dopo aver contattato gli altri 78 passeggeri poche settimane più tardi, non hanno trovato ulteriori contagiati.

«Il flusso d’aria nella cabina dal soffitto al pavimento e dalla parte anteriore a quella posteriore potrebbe essere stato associato a una velocità di trasmissione ridotta. Si potrebbe presumere che la diffusione avrebbe potuto essere ulteriormente ridotta se i passeggeri avessero indossato le mascherine», hanno spiegato i ricercatori sottolineando come il 9 marzo la maschera non fosse ancora obbligatoria a bordo dell’aereo.

«Siamo rimasti sorpresi di trovare solo due trasmissioni. Ancora più sorprendentemente, la persona seduta nella fila immediatamente di fronte a due turisti contagiosi non è stata contaminata», ha aggiunto Sebastian Hoehl, direttore dell’Istituto di virologia medica di Francoforte.

Attualmente, sono molte le compagnie che oltre all’utilizzo obbligatorio a bordo di guanti e mascherine, hanno adottato i filtri Hepa (High Efficiency Particulate Air) per ridurre al minimo la diffusione dei virus.

Ma non è tutto. Oltre alle maschere obbligatorie a bordo e alla disinfezione delle cabine tra ogni volo da parte di tutte le compagnie aeree, American Airlines ha annunciato che presto spruzzerà sui suoi aerei un rivestimento che dovrebbe creare uno strato protettivo che uccide i virus.