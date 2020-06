Db-Öbb, zone per famiglie e bimbi fino a 5 anni gratis

Le Ferrovie tedesche Deutsche Bahn e austriache Österreichische Bundesbahnen hanno ripreso l’operatività di tre coppie di treni Db-Öbb EuroCity che collegano la Germania all’Italia attraversando il territorio austriaco.

I collegamenti riguardano le tratte tra Monaco e Rimini, tra Monaco e Bologna e tra Monaco e Verona. A bordo dei treni “tedeschi”, i bambini fino ai 5 anni di età viaggiano gratuitamente e non hanno bisogno di un proprio biglietto, mentre i bambini fino ai 14 anni di età viaggiano con un genitore o nonno gratuitamente.

A bordo è possibile prenotare zone per famiglie, scompartimenti per bambini piccoli o zone per bambini. «Siamo felici di questo ritorno alla normalità e di poter accogliere i passeggeri sui nostri treni – ha dichiarato Marco Kampp, amministratore delgato di Db Bahn Italia Srl – Il tutto garantendo l’efficienza che ci ha sempre contraddistinto».