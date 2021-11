Db-Öbb, tutti i treni per i mercatini di Natale in Austria e in Italia













Soluzioni green per la ripartenza dei mercatini di Natale, fenomeno turistico fortemente penalizzato lo scorso anno. Ora il ritorno alla normalità di questo appuntamento immancabile in Trentino-Alto Adige come nel Tirolo, viene sostenuto da una rinnovata offerta di mobilità dei treni Db-Öbb EuroCity, con collegamenti dalle località più grandi e famose come Bolzano, Trento, Rovereto, Bressanone fino ad arrivare oltralpe in città più grandi come Innsbruck o Monaco di Baviera.

Per la stagione 2021, sono state lanciate tariffe vantaggiose per le prenotazioni anticipate. Nel dettaglio sono cinque i collegamenti quotidiani per raggiungere il Trentino-Alto Adige, l’Austria, con capolinea Monaco di Baviera senza cambio.

Tutti transitano per Verona: da Venezia – passando per Padova – si parte alle 13.13 o alle 15.35; da Bologna invece le possibilità per partire con i treni Db-Öbb EuroCity sono offerte in tre differenti fasce orarie: alle 7.45, alle 11.52 e alle 15.50. I biglietti sono disponibili dall’Italia all’Austria a partire da 29,90 euro e per i collegamenti in Italia a partire da 9,90 euro.

Le date dei mercatini variano secondo le località, a Innsbruck le date da segnare sono dal 15 novembre al 23 dicembre 2021. Sono ben sette i mercatini in città, oltre 200 bancarelle, più di 300 manifestazioni legate al Natale in montagna assicurano un programma variegato durante il periodo dell’Avvento e sulla piazza Marktplatz risplende un albero di cristallo, alto 14 metri.

A Trento, invece, s’inizia il 20 novembre e si prosegue fino al 9 gennaio: ci sono oltre 93 casette di legno che propongono artigianato locale e tipicità gastronomiche. Mentre a Bressanone le date da segnare sono dal 26 novembre 2021 al 6 gennaio 2022, in Piazza del Duomo si trovano presepi realizzati a mano, sculture in legno, candele, oggetti di vetro e ceramica, e tipiche specialità gastronomiche della Valle Isarco a completare l’ampia gamma di offerte per i visitatori.