Db-Öbb lancia le proposte slow per l’autunno in Alto Adige













Lanciate sul mercato le proposte di vacanze slow e weekend autunnali in Alto Adige con i treni Db-Öbb EuroCity: da Bologna, da Venezia o da Verona vengono infatti assicurati collegamenti rapidi per le Dolomiti, per la Val Venosta, ed altre attrazioni naturali come il Lago di Braies e quello di Carezza.

Per la stagione autunnale appena iniziata, il vettore ferroviario offre cinque collegamenti al giorno lungo la tratta Monaco-Innsbruck-Verona. I biglietti sono disponibili dall’Italia alla Germania a partire da 27,90 euro, dall’Italia all’Austria a partire da 19,90 euro e per i collegamenti in Italia a partire da 9,90 euro.

La soluzione “green” si può consultare nel dettaglio visitando il sito www.megliointreno.it e le vendite sono effettuate tramite le biglietterie e le agenzie di viaggi partner Db, Öbb e Trenitalia.